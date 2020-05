Basket

Basket - NBA : LeBron James, Curry, Bryant... Antetokounmpo fait son mea culpa !

Publié le 8 mai 2020 à 21h35 par La rédaction

Jeudi soir dernier, les fans de basket ont vu Giannis Antetokounmpo tweeter d’horribles choses sur les stars de la NBA. Le joueur des Bucks s’est fait pirater et a tenu à s’excuser.

« J'emmerde LeBron James, il a essayé d'engager un tueur à gages contre moi » pouvait-on lire sur les réseaux sociaux de Giannis Antetokounmpo il y a plusieurs heures. Le joueur des Milwaukee Bucks a été victime d’un piratage sur Twitter. Un hacker qui a fait de sacrés dégâts en une poignée de minutes. En plus de LeBron James, Stephen Curry, la famille de Kobe Bryant et sa propre franchise ont été touchés. Après avoir mis fin à cette horreur sur Twitter, Giannis a toute de suite partagé un premier message afin de s’excuser pour cet incident.

« je suis tellement déçu et dégoûté que quelqu’un puisse dire des choses aussi terribles »

« Hey tout le monde ! Je suis de retour et je voudrais parler de l’incident sur le réseau social plus tôt aujourd’hui ! J’ai été hacké et la situation est pour le moment sous investigation. Les tweets étaient extrêmement inappropriés, je suis tellement déçu et dégoûté que quelqu’un puisse dire des choses aussi terribles ! Je me sens très mal pour les Bucks, Khris (Middleton), LeBron (James) et la famille Curry qui ont été inclus dans ces tweets malsains et faux. Je suis tout particulièrement désolé pour la famille Bryant, qui ne devrait pas être confrontée à ce type de négativité et de comportement immoral durant leur deuil. Merci tout le monde de soutenir ma famille et moi-même, et restez à la maison s’il vous plait ! » a expliqué Giannis Antetokounmpo dans des propos rapportés par Parlons Basket. L’incident est désormais clos.