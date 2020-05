Basket

Basket : Le message fort d’Evan Fournier sur le Mondial

Publié le 4 mai 2020 à 11h35 par T.M.

Avec la France, Evan Fournier a brillé lors du dernier Mondial. Une compétition qui a lui servi pour revenir au top à Orlando.

En septembre dernier, l’équipe de France s’est distinguée lors de la Coupe du monde en Chine. Les Bleus ont fini à la 3ème, réussissant d’ailleurs l’exploit de sortir les Etats-Unis. La bande à Rudy Gobert et Evan Fournier a ainsi frappé très fort. Le joueur du Magic d’Orlando a d’ailleurs impressionné, étant notamment élu dans le 5 majeur de la compétition. De quoi mettre Fournier dans les meilleures conditions au moment de revenir en NBA avec la franchise floridienne.

« Cela me sert toujours de venir en équipe de France »