Basket

Basket - NBA : Cette grosse annonce sur la fin de la saison !

Publié le 1 mai 2020 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 1 mai 2020 à 21h36

Réunis en conférence téléphonique ce vendredi, les dirigeants des franchises NBA ont fait part de leur volonté de finir la saison.

Les Etats-Unis sont durement touchés par la pandémie de coronavirus et les événements sportifs sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. La NBA notamment a pris la décision d’arrêter la saison le 12 mars dernier après le contrôle positif de Rudy Gobert. Malgré la situation sanitaire aux Etats-Unis, LeBron James a annoncé qu’il aimerait finir la saison : « Dès que ce sera sans risque, on aimerait finir notre saison. Je suis prêt et notre équipe est prête. Personne ne devrait rien annuler. »

Les présidents des franchises veulent finir la saison