Basket

Basket - NBA : La grosse annonce de LeBron James pour la suite de la saison !

Publié le 1 mai 2020 à 9h35 par T.M.

Alors que la NBA est également à l’arrêt à cause du coronavirus, LeBron James a bien l’intention d’aller au bout de la saison.

Le coronavirus a totalement chamboulé le monde du sport, qui est actuellement à l’arrêt. La NBA a elle suspendu ses activités depuis le contrôle positif de Rudy Gobert. Depuis, les joueurs sont confinés chez eux, dans l’attente d’une reprise de la saison. Mais encore faut-il qu’une solution soit trouvée pour reprendre le chemin des parquets. Certains militent donc pour un arrêt de la saison. De quoi faire bondir LeBron James de sa chaise. En effet, sur Twitter , la star des Lakers a été très claire concernant ses intentions, mais aussi celles de tout le monde pour la suite de la saison.

« On aimerait finir notre saison »