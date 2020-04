Basket

Basket - NBA : Isiah Thomas répond à Michael Jordan !

Publié le 29 avril 2020 à 11h35 par La rédaction

Quatre épisodes de The Last Dance ont déjà été diffusés sur Netflix. Le dernier s’est concentré sur le duel entre Isiah Thomas et Michael Jordan. La légende des Bulls a critiqué celle des Pistons qui a automatiquement répondu.

Si l’histoire de la NBA a été marquée par de grands moments et des très grands joueurs, les amateurs de la ligue américaine se souviendront pour toujours des plus grandes rivalités entres les franchises et particulièrement celle qui opposait les Pistons de Detroit aux Bulls de Chicago. Il y a donc toujours eu de grosses tensions entre Isiah Thomas et Michael Jordan. Dans le dernier épisode de The Last Dance disponible sur Netfilx, la légende des Bulls a lâché un nouveau pique à Thomas. Ce dernier a directement répondu.

« Vous ne pouvez pas me convaincre qu’il n’était pas un connard. »