Basket - NBA : Cette lourde confidence sur la relation entre Durant et Westbrook !

Publié le 27 avril 2020 à 16h35 par La rédaction

Coéquipiers au Thunder pendant plusieurs saisons, Kevin Durant et Russell Westbrook ont réalisé de belles performances avant que l’ailier quitte OKC en 2016. Un départ qui a sonné comme une trahison pour Westbrook. La relation s’est complètement détériorée mais pourra-t-elle un jour se rétablir ? Un de leur ancien coéquipier y croit !

Le 4 juillet 2016, Kevin Durant s’engageait aux Warriors de Golden State après 8 saisons de bons et loyaux services à Oklahoma City. A part le titre de champion de Conférence en 2012, Kevin Durant n’a absolument rien gagné avec le Thunder . Pourtant, il formait un véritable duo avec Russell Westbrook et même un trio avec James Harden. Aujourd’hui, la relation entre le numéro 0 et le joueur des Warriors s’est dégradée. Westbrook a vécu le départ de son coéquipier comme une trahison. La relation pourra-t-elle se rétablir un jour ? Un des joueurs d’OKC et ancien coéquipier des deux stars répond !

« Ils étaient comme des frères »