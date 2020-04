Basket

Basket - NBA : Miami, Golden State… Wade et Curry règlent un gros débat !

Publié le 25 avril 2020 à 20h35 par Th.B.

Lors d’un live Instagram, Dwyane Wane et Stephen Curry ont été interrogé sur lequel de leurs Big-3 était meilleur que l’autre et ont donné de quoi saliver aux fans de NBA.

Au début de la décennie, le Miami Heat a imposé sa domination sur la NBA en remportant deux titres de champion consécutifs en 2012 et en 2013 en grande partie grâce à son Big-3 composé de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh. Depuis, diverses franchises ont également mis l’accent sur la construction de Super Teams dont les Golden State Warriors en 2016 avec l’arrivée de Kevin Durant pour épauler Stephen Curry et Klay Thompson. Les Warriors ont réalisé la même prouesse que le Heat en raflant deux titres à la suite.

« On devrait organiser ça sur 2K et régler ce débat ! »