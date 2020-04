Basket

Basket - NBA : Stephen Curry répond à ses détracteurs !

Publié le 25 avril 2020 à 12h35 par A.D.

Considéré comme une personne arrogante sur les parquets, Stephen Curry s'est défendu.

Stephen Curry comprend que son attitude sur le terrain puisse être mal perçue. Sur le terrain, le meneur des Warriors fait preuve d’un talent énorme. Toutefois, certains ne sont clairement pas fans et les critiques sont souvent nombreuses. Considéré comme un joueur arrogant, Stephen Curry a tenu à répondre à ses détracteurs lors d'un entretien accordé à Pursue Your Passion .

«Si j'étais de l'autre côté, j'admets que je serais probablement un peu énervé»