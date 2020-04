Basket

Basket - NBA : Steve Kerr rend un vibrant hommage à Michael Jordan !

Publié le 19 avril 2020 à 15h35 par A.D.

Lors de son passage aux Chicago Bulls, Steve Kerr a eu l'occasion de côtoyer Michael Jordan. Impressionné par Air Jordan, l’entraîneur des Golden State Warriors n'a pas tari d'éloges à son égard.

Steve Kerr est un grand fan de Michael Jordan. Passé par les Chicago Bulls (1993-1998), l’entraîneur des Golden State Warriors a eu l'honneur de défendre les mêmes couleurs que Michael Jordan durant sa carrière. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Steve Kerr est revenu sur sa cohabitation avec Michael Jordan avant de s'enflammer.

«Du seul fait de sa présence, l'équipe évoluait à un niveau supérieur»