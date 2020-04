Basket

Basket - NBA : Dwyane Wade tranche entre LeBron James et Michael Jordan !

Publié le 19 avril 2020 à 12h35 par La rédaction

Bien qu'il soit très ami avec LeBron James, Dwyane Wade estime que le plus grand joueur de l'histoire de la NBA est Michael Jordan.

Entre son idole et son grand ami, Dwyane Wade n'a pas hésité à trancher. Très proche de LeBron James avec lequel il a remporté deux titres NBA à Miami, le légendaire numéro 3 du Heat a toutefois une idole, à savoir Michael Jordan. Par conséquent, à l'occasion de questions/réponses avec les internautes du Bleacher Report , Dwyane Wade n'a pas hésité à désigner l'ancien numéro 23 des Bulls comme le plus grand joueur de l'histoire.

Pour Wade, le GOAT c'est Michael Jordan