Basket

Basket - NBA : Cette annonce sur la reprise de la saison en NBA !

Publié le 18 avril 2020 à 9h35 par T.M.

Alors que la saison NBA est actuellement suspendue, Adam Silver, patron de la ligue, a fait le point sur la reprise de la compétition.

Le monde entier est actuellement à l’arrêt à cause du coronavirus. Et le sport n’échappe pas à cela. Depuis le contrôle positif de Rudy Gobert, la NBA a décidé de suspendre toutes ses activités. Les joueurs doivent désormais prendre leur mal en patience avant de pouvoir retrouver les courts. La question que tout le monde se pose est désormais de savoir quand reprendra la NBA. Problème, la réponse est difficile à donner. Même Adam Silver, président de la ligue, ne peut pas en dire plus à ce sujet.

Tout est flou...