Basket

Basket - NBA : Ce joueur des Lakers qui s’enflamme pour LeBron James et Davis !

Publié le 16 avril 2020 à 17h35 par Th.B.

Étant l’un des seuls rescapés des « baby lakers » à survivre au trade XXL passé avec les Pelicans pour Anthony Davis, Kyle Kuzma n’a pas tari d’éloges en évoquant sa chance de jouer aux côtés de LeBron James et d’AD.

Pour se reconstruire après le départ à la retraite du regretté Kobe Bryant, les Los Angeles Lakers ont misé sur leur « young core » bâti en partie grâce à la draft, composé de Lonzo Ball, Brandon Ingram ou encore Kyle Kuzma. Finalement, avec l’arrivée de LeBron James à l’été 2018 et pour pouvoir former une super team, la franchise californienne a sacrifié Ball et Ingram entre autres pour parvenir à trader Anthony Davis l’été dernier. Certes, son rôle est moins important avec l’arrivée d’ AD , mais Kuzma voit en ce challenge le moyen de considérablement progresser et de ce fait, de gagner.

« J’ai la chance de pouvoir observer de près les deux meilleurs joueurs de la NBA »