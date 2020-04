Basket

Basket - NBA : Le vibrant hommage de la femme de Kobe Bryant !

Publié le 14 avril 2020 à 13h35 par T.M.

Il y a 4 ans, Kobe Bryant jouait son dernier match en NBA. L’occasion pour Vanessa Bryant de lui rendre un nouvel hommage.

Le dernier match de Kobe Bryant en NBA restera dans les mémoires. Face au Jazz, la légende des Lakers avait signé des adieux XXL en marquant 60 points. Il y a 4 ans, une page se tournait donc pour le Black Mamba, qui avait ainsi décidé de concentrer sur sa famille. Un nouveau chapitre qui n’aura finalement duré que jusqu’au 26 janvier dernier. En effet, Kobe Bryant est décédé dans un tragique accident d’hélicoptère, avec sa fille Gianna. 4 ans après le dernier match en NBA de son mari, Vanessa Bryant lui a adressé un nouveau message.

« Il n’a pu profiter que de 3 ans et 9 mois de retraite »