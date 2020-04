Basket

Basket - NBA : Neymar revient sur son hommage pour Kobe Bryant

Publié le 8 avril 2020 à 9h35 par H.G.

Alors que la nouvelle du décès de Kobe Bryant a été annoncée pendant que le PSG affrontait Lille, Neymar avait rendu hommage à l’ancien joueur des Lakers en célébrant l’un de ses buts. Et quelques semaines plus tard, l’international brésilien est revenu sur son sentiment quand il a appris la mort d’un homme qu’il avait côtoyé à plusieurs reprises.

« J'ai rencontré Kobe plusieurs fois lorsqu’il venait à Paris. Lorsque vous rencontrez la personne derrière l'athlète, cela crée une relation différente et avec Kobe, c'était très spécial. Le sport et la société ont perdu un gars formidable », déclarait dernièrement Neymar dans un entretien accordé à Vogue Man Arabia . L’international brésilien de 28 ans du PSG n’est évidemment pas le seul athlète à avoir été marqué par les décès de Kobe Bryant et de sa fille Giana, survenus lors d’un accident d’hélicoptère le 26 janvier dernier. La mort de l’ancien joueur de NBA a en effet mis en émoi le monde du sport dans son entier, mais particulièrement Neymar qui le connaissait personnellement. C’est pourquoi la star du PSG avait tenu à lui rendre hommage sur le terrain quand il jouait face au LOSC.

« On était très tristes. Vraiment tristes »