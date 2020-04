Basket

Basket - NBA: Neymar rend à nouveau hommage à Kobe Bryant !

Publié le 6 avril 2020 à 13h35 par D.M.

Neymar est revenu sur la disparation de Kobe Bryant et a tenu à rendre hommage au basketteur disparu dans un accident d’hélicoptère survenu le 26 janvier dernier.

Le 26 janvier dernier, le monde apprenait avec stupeur la disparition de Kobe Bryant à l'âge de 41 ans dans un accident d’hélicoptère. L’ancien joueur des Lakers était accompagné de sa fille Gianna et de sept autres personnes. Ce jour-là, Neymar était sur le terrain du Stade Pierre-Mauroy pour disputer un match face au LOSC. Auteur d’un doublé, l’attaquant du PSG, qui avait appris la nouvelle durant la rencontre, avait célébré ses buts en mimant le nombre 24 (l’un des numéros de Kobe aux Lakers) avec ses doigts.

« Avec Kobe c’était spécial »