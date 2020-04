Basket

Basket - NBA : Evan Fournier affiche son pessimisme pour la reprise de la saison...

Publié le 6 avril 2020 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 6 avril 2020 à 9h36

Alors que la saison de NBA est à l’arrêt suite à la pandémie de coronavirus, Evan Fournier ne croit pas à une reprise en juillet prochain et pour lui, la saison pourrait être d’ores et déjà terminée.

« J'ai parlé avec les deux parties (ndlr : dirigeants de la NBA et les propriétaires des clubs), et il est clair que la NBA s'oriente aujourd'hui plus vers un deal qui permettrait de mettre un terme à la saison. (...) Ils ne discutent pas des modalités de la reprise de la saison » déclarait ce dimanche le journaliste d’ ESPN Brian Windhorst. A l’arrêt depuis le 12 mars suite à la pandémie de coronavirus et au contrôle positif de Rudy Gobert, la saison de NBA pourrait ainsi ne jamais reprendre cette saison. C’est également l’avis du joueur des Orlando Magics Evan Fournier.

« J’y crois de moins en moins à la reprise de la saison »

Sur son compte Twitter , Evan Fournier s’est exprimé sur la suite de la saison et ne pense pas à une reprise de la NBA :« Je ne sais pas vous mais j’y crois de moins en moins à la reprise de la saison. Ici on commence à peine le confinement. Une reprise en juillet ? C’est dans 4 mois. Il nous faudrait au moins 1 moins de reprise/ prépa physique sinon les blessures ça va être un massacre. Et en plus on irait direct en playoffs ? » a-t-il déclaré.