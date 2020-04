Basket

Basket - NBA : Vers un coup de tonnerre à cause du coronavirus ?

Publié le 5 avril 2020 à 16h35 par A.D.

Pour freiner la propagation du coronavirus, les organisateurs de la NBA ont suspendu la ligue jusqu'à nouvel ordre. Selon Brian Windhorst, journaliste d'ESPN, la saison pourrait ne jamais reprendre.

La saison de NBA pourrait être totalement stoppée. Le 11 mars, la NBA a été suspendue jusqu'à nouvel ordre à cause du coronavirus. Alors qu'une date de reprise n'a pas du tout été fixée pour le moment, la ligue pourrait ne pas reprendre du service cette saison. C'est en tous les cas ce qu'a précisé le journaliste d' ESPN Brian Windhorst.

«la NBA s'oriente vers un deal (pour) mettre un terme à la saison»