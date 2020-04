Basket

Basket - NBA : L'immense inquiétude de l'entraîneur de LeBron James...

Publié le 3 avril 2020 à 15h35 par A.M.

Auteur d'une énorme saison, les Lakers de LeBron James pourraient être les grands perdants d'un changement de système des playoffs ou de l'annulation de la saison comme le craint Frank Vogel.

Cette saison, les Los Angeles Lakers étaient de retour au premier plan. Emmenée par un duo LeBron James-Anthony Davis tonitruant, la franchise californienne caracolait en tête de la conférence Ouest avec 49 victoires et 14 défaites jusqu'à la suspension de la saison à cause de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Et pour la reprise de la saison NBA, plusieurs options sont envisagées comme son annulation pure et simple. Grands favoris dans la course au titre avec les Bucks, les Lakers feraient donc parties des grands perdants d'une telle décision. C'est d'ailleurs ce qui inquiète Frank Vogel.

Vogel craint l'annulation de la saison