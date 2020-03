Basket

Basket - NBA : DeMarcus Cousins, Dwight Howard… Les Lakers ont pris une grande décision !

Publié le 31 mars 2020 à 20h35 par Th.B.

Dwight Howard a signé aux Lakers après l’énième blessure de DeMarcus Cousins lors du Training Camp l’été dernier. Et alors que Boogie Cousins a vu son contrat coupé pour faire de la place à Markieff Morris et ne devrait pas revêtir la tunique des Los Angeles Lakers.

Avec les arrivées d’Anthony Davis et de Danny Green tout juste auréolé d’un titre de champion NBA avec les Toronto Raptors, les Los Angeles Lakers recrutaient DeMarcus Cousins et formaient ainsi une super team chez les Angelinos . Cependant, Boogie Cousins a contracté une blessure au ligament croisé du genou au mois d’août lors d’un training Camp avec la franchise californienne. Pour le remplacer, les Lakers ont fait confiance à Dwight Howard qui a répondu aux attentes cette saison malgré un premier passage raté au sein de la franchise entre 2012 et 2013. Afin de renforcer son roster, la franchise californienne a coupé le contrat de Cousins pour en offrir un à Markieff Morris. Et alors que l’été approche, les Lakers auraient décidé de conserver Dwight Howard et de laisser partir DeMarcus Cousins.

« DeMarcus Cousins aura un job en NBA, mais… »