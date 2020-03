Basket

Basket - NBA : Ce joueur des Lakers qui évoque l'évolution de LeBron James !

Publié le 31 mars 2020 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 31 mars 2020 à 10h43

En 2009, Danny Green a disputé une saison avec LeBron James alors assez jeune. L’ancien joueur des Spurs a expliqué ce qui a changé entre le King d’avant et celui d’aujourd’hui.

Avant d’exploser au Miami Heat, LeBron James a passé sept saisons à Cleveland. Le King a quitté les Cavaliers en 2010 et il décide d’ailleurs de prendre le numéro 6 en Floride laissant le 23 de côté pour rendre hommage à Michael Jordan. Un de ses anciens coéquipiers, aujourd’hui à ses côtés aux Lakers de Los Angeles explique ce qui a changé depuis 2009.

«Il sait comment faire gagner ses gars»