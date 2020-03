Basket

Basket - NBA : Ce coéquipier de LeBron James qui monte au créneau…

Publié le 30 mars 2020 à 9h35 par T.M.

Coéquipier de LeBron James aux Lakers, Alex Caruso a tenu à mettre en avant une qualité, souvent oubliée, du King.

A 35 ans, LeBron James n’a désormais plus grand chose à prouver. Sur les parquets de la NBA, le joueur des Lakers a étalé tout son talent au fil des années, s’imposant comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Sur le plan sportif, il n’y a donc plus grand-chose à dire sur le King. Mais face à cela, Alex Caruso, coéquipier de LeBron James à Los Angeles, a voulu mettre en avant un autre détail important.

« C’est une bonne personne »