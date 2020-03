Basket

Basket - NBA : Le message fort de Nicolas Batum sur le report des JO

Publié le 25 mars 2020 à 20h35 par A.D.

Ce mardi, le CIO a décidé de reporter les JO de Tokyo à 2021. Selon Nicolas Batum, prendre une telle décision était tout simplement nécessaire.

Le CIO n'avait pas le choix. C'est en tous les cas ce qu'a estimé Nicolas Batum. Alors que le coronavirus continue de faire de gros dégâts à travers le monde, le Comité International Olympique a annoncé, via un communiqué, qu'il reportait les Jeux Olympiques de Tokyo à 2021. Dans des propos rapportés par L'Equipe , Nicolas Batum a estimé que le CIO avait pris la bonne décision.

«Ç'aurait été un bazar monstre, une catastrophe»