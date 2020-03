Basket

Basket - NBA : Coronavirus, critiques... Fournier vole à la rescousse de Gobert !

Publié le 22 mars 2020 à 9h35 par J.-G.D.

Sous le feu des critiques après son contracté le Coronavirus, Rudy Gobert peut compter sur le soutien de son compatriote et ami Evan Fournier.

Premier joueur de NBA a avoir été testé positif au coronavirus, le 11 mars dernier, Rudy Gobert a subi les foudres de certains joueurs et observateurs. La raison ? Le pivot de l’Utah Jazz avait plaisanté lors d'une conférence de presse, avant l’officialisation de son cas, en touchant les micros de la salle posés par les journalistes. Les critiques ont fusé sur le comportement jugé irresponsable de l’international tricolore, mais dans un entretien à L'Équipe ce dimanche, Evan Fournier, arrière du Magic d’Orlando et coéquipier de Gobert en Équipe de France, vole à sa rescousse.

« C’est insupportable »