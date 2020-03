Basket

Basket - NBA : Coronavirus, confinement… LeBron James positive !

Publié le 21 mars 2020 à 10h35 par Th.B. mis à jour le 21 mars 2020 à 10h36

Confiné dans son domicile avec sa famille à l’instar du reste de la NBA et d’une grande partie de la société, Lebron James a tenu à faire la part des choses en estimant que cela était bénéfique pour sa vie familiale.

Depuis bientôt deux semaines, la NBA a suspendu ses activités à cause de l’épidémie du Coronavirus et des acteurs de la Ligue étant touchés directement par le Covid-19. Depuis, à l’instar d’une grosse population des États-Unis, les joueurs de la ligue américaine sont confinés dans leurs domiciles respectifs accompagnés de leur famille. LeBron James ne fait pas exception à cette tendance et ne broie pas du noir. En effet, pendant sa quarantaine, The King s’est affiché sur les réseaux sociaux en regardant ses anciens matchs de sa carrière et a confié que ce confinement lui permettait de rester avec ses proches.

« Je peux passer du temps avec ma famille. Du temps que je n’aurais jamais pu avoir à ce stade de le saison »