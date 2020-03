Basket

Basket - NBA : Paul Pierce revient sur le départ de LeBron James à Miami !

Publié le 20 mars 2020 à 13h35 par A.D. mis à jour le 20 mars 2020 à 13h36

Alors qu'il faisait le plus grand bonheur des Cleveland Cavaliers dans les années 2000, LeBron James a décidé de relever un nouveau défi du côté du Miami Heat. Paul Pierce, ancien des Boston Celtics, a comparé son duo avec Chris Bosh au tandem Jordan-Pippen des Bulls.

Paul Pierce redoutait le tandem James-Bosh. Après plusieurs saisons de bons et loyaux services aux Cleveland Cavaliers, LeBron James a fait ses valises et rejoint le Miami Heat à l'été 2010. Dans le même temps, Chris Bosh a quitté les Toronto Raptors pour prendre la même direction que The King . Dans le podcast de Matt Barnes et Stephen Jackson, Paul Pierce, qui défendait les couleurs des Boston Celtics à cette époque, a comparé le duo James-Bosh à celui composé de Michael Jordan et Scottie Pippen aux Chigago Bulls.

«C’est comme Jordan et Pippen, je savais que c’était fini pour nous»