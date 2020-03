Basket

Basket - NBA : Coronavirus, confinement... L'amusant message de LeBron James !

Publié le 19 mars 2020 à 10h35 par A.M.

En pleine période de confinement aux Etats-Unis, LeBron James a publié une petite vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il décrit ses petits problèmes du quotidien.

Les Etats-Unis n'échappe pas à la pandémie de coronavirus qui frappe le monde. Et si le confinement n'est pas encore imposé par Donald Trump, les Américains sont invités à rester chez eux afin d'endiguer la propagation du virus. Et personne n'échappe à cette règle, même le plus grande star à l'image de LeBron James qui tente de s'occuper pendant la pause en NBA. Et visiblement, le King et sa famille sont confrontés aux mêmes problèmes que tout le monde.

«Les problèmes sont réels dans la maison James»

« On est en quarantaine depuis 14 jours et isolés de tout le monde. On ne peut pas se faire couper les cheveux par mon barber, ils veulent que je reste loin de lui. Savannah est obligée de se couper les cheveux elle-même… Les problèmes sont réels dans la maison James », s'amuse la star des Lakers sur les réseaux sociaux.