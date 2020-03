Basket

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo s'est fait une énorme frayeur !

Publié le 12 mars 2020 à 16h35 par A.M.

Inquiet pour son genou suite à une chute contre les Lakers, Giannis Antetokounmpo peut souffler suite à l'IRM qu'il a passée. Mais il avoue avoir eu très peur.

Giannis Antetokounmpo a eu chaud. Touché au genou suite à une mauvaise chute lors de la défaite face aux Lakers, le Grec a eu très peur et a même craint le pire pour la fin de saison. Toutefois, son IRM s'est révélée positive, le MVP en titre ne souffrant d'aucune grave blessure. Un énorme soulagement pour le joueur des Bucks.

«J'ai pensé que c'était mon genou...»