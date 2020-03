Basket

Basket - NBA : Le coach des Clippers justifie l'arrivée de Joakim Noah !

Publié le 11 mars 2020 à 18h35 par A.M.

Alors les Los Angeles Clippers ont décidé de miser sur Joakim Noah, Doc Rivers justifie ce choix et explique ce qu'il attend du pivot français.

Libre depuis le début de saison après une saison globalement convaincante avec les Grizzlies où il avait fait son grand retour à la compétition, Joakim Noah (35 ans) a signé avec les Los Angeles Clippers. En quête de taille dans la raquette, la franchise californienne a offert un contrat de 10 jours au pivot français afin de l'observer et de juger sa condition physique. Toutefois, il y a de fortes chances qu'il soit conservé compte tenu des besoins des Clippers. Doc Rivers sait d'ailleurs pertinemment à quoi s'attendre avec Joakim Noah.

«C'est un passeur phénoménal et il peut bien sûr donner de la voix sur le plan défensif»