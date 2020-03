Basket

Basket - NBA : Ce joueur des Clippers qui critique LeBron James !

Publié le 9 mars 2020 à 13h35 par Th.B.

Suite à la victoire des Los Angeles Lakers sur le parquet des Clippers dans la nuit de dimanche à lundi (112-103), Patrick Beverley s’en est pris à LeBron James en révélant qu’il n’est pas un joueur compliqué à prendre au marquage.

Alors qu’il avait déjà réalisé une performance XXL face aux Milwaukee Bucks vendredi soir avec ses 37 points (113-103), LeBron James est parvenu à réitérer une prestation de cet acabit face aux rivaux des Los Angeles Lakers, à savoir les Clippers (112-103). Avec 28 points dont 7 passes décisives face aux Clipps , LeBron James est de retour à son top niveau qui pourrait lui valoir un titre de MVP selon Anthony Davis. Mais le potentiel Most Valuable Player ne serait pas un joueur difficile à défendre d’après son adversaire du soir Patrick Beverley.

« Défendre sur LeBron James ? Ce n’est pas un challenge »