Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo s'enflamme pour LeBron James !

Publié le 5 mars 2020 à 10h35 par A.M.

Du haut de ses 25 ans, Giannis Antetokounmpo se projette dans 10 ans et aimerait imiter la longévité de LeBron James (35 ans) toujours impressionnant.

MVP en titre, Giannis Antetokounmpo fait partie des principaux prétendants à sa propre succession. Du haut de ses 25 ans, le Grec fait donc déjà partie des meilleurs joueurs de la NBA et devrait dans un futur proche être le leader de la nouvelle génération qui arrive très fort dans la Ligue. Et afin d'y parvenir, la star des Bucks a bien l'intention de s'inspirer de la longévité de LeBron James qui à 35 ans évolue toujours à un très haut niveau et porte les Lakers, leaders de la conférence ouest.

«Il a 35 ans et joue à un tel niveau»