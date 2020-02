Basket

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo répond aux attaques de James Harden

Publié le 29 février 2020 à 12h35 par T.M.

Depuis le All Star Game, cela chauffe entre Giannis Antetokounmpo et James Harden. Le Grec est d’ailleurs revenu sur les récents propos du joueur des Rockets.

Au moment de choisir son équipe pour le All Star Game, Giannis Antetokounmpo avait fait une petite blague pour justifier le fait qu’il ne choisisse pas James Harden. « Je veux quelqu’un qui va passer la balle », avait lâché le joueur des Bucks. Une blague pas vraiment appréciée par le joueur concerné. En effet, dernièrement, la star des Rockets s’en était pris à Antetokounmpo et son style de jeu, expliquant : « J’aimerais bien faire 2,13 mètres et juste courir et dunker. Ça ne demande aucuns skills. Moi j’ai dû apprendre à jouer au basket ».

« Mon jeu ne repose pas que sur la puissance »