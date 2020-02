Basket

Basket - NBA : Michael Jordan rend un hommage poignant à Kobe Bryant…

Publié le 25 février 2020 à 10h35 par Th.B.

Dans la nuit de lundi à mardi, Michael Jordan a été l’une des nombreuses personnes à rendre hommage à Kobe Bryant dans la mythique salle des Lakers en alliant tristesse et humour dans son discours.

Le 26 janvier dernier, Kobe Bryant et sa fille Gianna (13 ans) décédaient dans un accident d’hélicoptère à Calabasas. En honneur des numéros de Gianna (2) et de Kobe Bryant (24), la cérémonie pour leur rendre hommage a eu lieu ce lundi 24 février au Staples Center de Los Angeles (02/24). Grand ami de Bryant, Michael Jordan a tenu un discours très chaleureux en l’honneur du Black Mamba.

« Là il m’a eu… Je vais devoir regarder à un autre meme où je pleure »