Basket - NBA : Quand Lionel Messi évoque le décès tragique de Kobe Bryant…

Publié le 20 février 2020 à 19h35 par Th.B.

Star incontestée du monde du football, Lionel Messi a été interrogé par la presse catalane sur la mort de Kobe Bryant, icône du basket mondial. Le capitaine du FC Barcelone a révélé ne pas y croire…

Le 26 janvier dernier, Kobe Bryant perdait la vie avec sa fille Gianna (13 ans) entre autres, lors d’un accident d’hélicoptère à Calabasas. La mort du quintuple champion NBA a ému le monde du basket, mais pas seulement. Capitaine du FC Barcelone, Lionel Messi est le dernier en date à avoir évoqué le destin tragique du Black Mamba, auquel il n’a pas voulu croire au moment où il a appris la nouvelle.

« J’ai pensé que c’était une erreur et que ça ne pouvait pas être vrai »