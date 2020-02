Basket

Basket - NBA : Ce témoignage poignant de Pau Gasol sur Kobe Bryant…

Publié le 14 février 2020 à 21h35 par Th.B.

Coéquipiers aux Los Angeles Lakers de 2007 à 2014, Pau Gasol et Kobe Bryant ont tissé des liens spéciaux. L’Espagnol a révélé être inconsolable lorsqu’il a appris la mort du Black Mamba et de sa fille Gianna tout en demandant à tous ses fans une chose bien précise. Explications.

Le 26 janvier dernier, une légende de la NBA s’éteignait. Lors d’un accident d’hélicoptère à Calabasas, Kobe Bryant perdait la vie aux côtés de sa fille Gianna. Des disparitions qui ont ému le monde de la NBA ainsi que la société aux quatre coins du globe. Des hommages se sont succédé et Bryant sera encore honoré lors du All-Star week-end qui débute ce vendredi jusqu’à dimanche soir à Chicago. Ancien coéquipier de Kobe Bryant aux Los Angeles Lakers pendant 7 ans, Pau Gasol a rendu hommage à son ami défunt.

« C’est à chacun d’entre nous de s’approprier ce qu’il a laissé »