Basket - NBA : La femme de Kobe Bryant n’arrive pas à tourner la page…

Publié le 11 février 2020 à 10h35 par Th.B.

Quelques semaines après les décès tragiques de son mari Kobe et de sa fille Gianna, Vanessa Bryant ne parvient pas à surmonter cette épreuve et s’est servi d’Instagram pour évoquer son immense peine.

Star incontestée des Los Angeles Lakers où il a raflé cinq bagues NBA, Kobe Bryant a marqué l’histoire de la franchise californienne et de la NBA. Alors qu’il profitait de sa vie de retraité depuis 2016, moment où il a fait ses adieux à la NBA, Bryant est tragiquement décédé lors d’un accident d’hélicoptère à Calabasas en Californie, le 26 janvier dernier. La légende des Lakers est mort avec sa fille Gianni alors âgée de 13 ans. Une épreuve pour la désormais veuve Vanessa Bryant qu’elle ne parvient pas à surmonter…

« Mon cerveau refuse d'accepter que Kobe et Gigi soient tous les deux partis »