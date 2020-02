Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert rend hommage à Kobe Bryant !

Publié le 14 février 2020 à 17h35 par La rédaction

Rudy Gobert va participer dimanche prochain à son premier All Star Game après 7 ans en NBA. Cette soirée va être très particulière pour lui, car elle rendra un dernier hommage à Kobe Bryant.

Les meilleurs joueurs de la NBA ont rendez-vous à Chicago ce week-end pour le All-Star Game. Cette édition sera particulière car elle rendra hommage à Kobe Bryant, décédé le 26 janvier dernier après un tragique accident d’hélicoptère. Quelques heures avant l’un des plus beaux évènements basket de l’année, Rudy Gobert s’est entretenu avec les journalistes de L’Equipe . Le Français a répondu aux questions autour de la légende des Lakers et pour lui, ce All-Star Game aura beaucoup de sens.

« Il est important d'honorer Kobe »