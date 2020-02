Basket

Basket - NBA : Steve Kerr s’enflamme pour son nouveau joueur à Golden State

Publié le 13 février 2020 à 16h35 par T.M.

Dans un trade avec les Wolves, les Warriors ont récupéré Andrew Wiggins. Et Steve Kerr voit déjà grand pour son nouveau protégé.

Golden State a été l’un des acteurs majeurs du dernier jour de la période des trades. En Californie, on a ainsi passé un accord avec les Wolves. Alors que D’Angelo Russell s’est envolé pour le Minnesota, Andrew Wiggins a fait lui le chemin inverse, évoluant désormais pour les Warriors. Avec Stephen Curry et Klay Thompson, il formera donc le Big 3 de Golden State. Et Steve Kerr est déjà impatient de titre le meilleur de Wiggins.

« C’est un bonne recrue »