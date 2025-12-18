NBA - Wembanyama se lâche : La menace qui va faire du bruit !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victor Wembanyama a ressenti des émotions dignes des montagnes russes depuis son retour à la compétition après sa blessure au mollet. Décisif en demi-finale de NBA Cup, qui signait son come-back, le franchise player des San Antonio Spurs perdait sa grand-mère le jour d’une finale perdue. Avant que ce douloureux épisode ait lieu, Wembanyama prenait rendez-vous avec les plus grandes stars de la ligue avec un message particulier.

Après avoir manqué une partie de la saison dernière en raison d’une thrombose veineuse, Victor Wembanyama avait démarré la saison régulière NBA sur les chapeaux de roues avec notamment 5 victoires de rang en autant de rencontres. Du jamais vu dans l’histoire des San Antonio Spurs en lever de rideau d’une saison NBA. Cependant, une élongation du mollet l’a forcé à se mettre en retrait pendant un mois entre la mi-novembre et la mi-décembre.

Une défaite en finale le jour de la disparition de sa grand-mère Pour son retour sur les parquets de NBA, Victor Wembanyama a brillé contre l’Oklahoma City Thunder en demi-finale de NBA Cup (111-109 avec 22 points et 9 rebonds au compteur). Pour ce qui est de la finale, elle s’est soldée par une défaite face aux New York Knicks (113-124 et 18 points pour Wemby). Quelques heures avant cette performance, la grand-mère de Victor Wembanyama est décédée. Ce qui l’a entraîné dans un douloureux deuil devant les caméras en conférence de presse après la finale de NBA Cup perdue face aux New York Knicks. De quoi lui donner éventuellement une motivation supplémentaire pour asseoir sa domination sur les parquets.