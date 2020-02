Basket - NBA : Quand Giannis Antetokounmpo compare Kobe Bryant à Michael Jordan !

Basket

Alors que Kobe Bryant est décédé depuis la fin janvier, sa mémoire est régulièrement honorée. Dans le cadre du All-Star week-end, Giannis Antetokounmpo a rendu hommage au Black Mamba en le qualifiant du Michael Jordan de sa génération.

À seulement 41 ans, alors qu’il avait pris sa retraite en 2016, Kobe Bryant trouvait la mort à bord d’un hélicoptère le 26 janvier dernier à Calabasas avec sa fille Gianna. La légende des Los Angeles Lakers est regrettée et ne cesse d’être honorée, que ce soit par LeBron James et la franchise californienne ainsi que le reste de la NBA. Star incontestée des Milwaukee Bucks et capitaine d’une équipe pour le All-Star Game qui se déroulera dans la nuit de dimanche à lundi, Giannis Antetokounmpo a rendu un grand hommage à Kobe Bryant.

« À chaque fois que j’avais besoin de quelque chose, je pouvais le joindre et il était littéralement toujours là. Il m’envoyait un texto, m’appeler. En grandissant, c’était mon idole. Pas juste mon idole, mais celle de toute une génération. Pour nous, c’était le Michael Jordan de notre génération. C’était l’un des ces gars qui ont tant donné au jeu, aux joueurs. Beaucoup des joueurs qui ont été des grands n’ont pas fait ça ». a confié Giannis Antetokounmpo lors du Media Day au micro d’ ESPN.

