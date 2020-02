Basket

Basket - NBA : Zion Williamson s’enflamme pour Luka Doncic !

Publié le 15 février 2020 à 18h35 par T.M.

Alors que le Rising Stars Challenge était l’occasion de voir Luka Doncic face à Zion Williamson, en marge de ce rendez-vous, le crack des Pelicans a dit tout le bien qu’il pensait du Slovène.

Ce vendredi, le spectacle était au rendez-vous à Chicago pour le Rising Stars Challenge. Les plus grands espoirs de la NBA se sont fait face et les regards étaient notamment tournés vers Zion Williamson. Les observateurs n’ont alors pas été déçus puisque le joueur des Pelicans a fait le chaud en enchainant les dunks et les alley-oops. Même Luka Doncic n’a rien pu faire pour empêcher la défaite du Reste du Monde, un joueur qu’apprécie d’ailleurs énormément Zion Williamson.

« Un triple-double humain »