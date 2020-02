Basket

Basket - NBA : Cette grosse anecdote de Dwyane Wade sur un échec de LeBron James…

Publié le 13 février 2020 à 23h35 par Th.B.

Retraité depuis la fin de la dernière saison de NBA, Dwyane Wade s’est livré à The Athletic pour évoquer un moment difficile de la carrière de LeBron James, à savoir la défaite du Miami Heat face aux Dallas Mavericks en 2011 en finale NBA.

LeBron James a certes trois bagues de champion NBA à ses doigts grâce à ses deux titres avec le Miami Heat en 2012 et 2013 et celui décroché avec les Cleveland Cavaliers en 2016. Cependant, The King a essuyé de nombreux revers en finale NBA, dont celui de 2011 face aux Dallas Mavericks. Surclassée par les Texans, la franchise floridienne s’est inclinée (victoire 4-2 de Dallas). Un moment très difficile à surmonter pour LeBron James d’après son ami et ancien coéquipier Dwyane Wade.

« J’ai pu voir LeBron au plus bas après les finales 2011 »