Basket - NBA : L’amusant vœu d’Antetokounmpo après la naissance de son fils…

Publié le 12 février 2020 à 14h35 par T.M.

Alors que Giannis Antetokounmpo vient d’être père, la star des Bucks espère que cela pourrait lui permettre d’être plus efficace au shoot comme cela a pu être le cas avec Fred VanVleet.

Dernièrement, les Bucks se sont imposés contre les Kings, une rencontre à laquelle Giannis Antetokounmpo n’a pu prendre part. Et pour cause… En effet, le Grec a raté le match pour assister à la naissance de son fils. Nouveau papa, le MVP de la dernière saison voit donc une nouvelle page de vie débuter et il espère bien que certaines choses changent dans sa carrière de sportif. En effet, alors que la paternité avait bien réussi à Fred VanVleet, Antetokounmpo espère connaître la même chose que le joueur des Raptors.

« Peut-être que ça va m'arriver aussi… »