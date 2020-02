Basket

Basket - NBA : Ce coéquipier de LeBron James qui évoque sa participation aux JO !

Publié le 11 février 2020 à 21h35 par A.M.

Présent sur la liste des joueurs présélectionnés pour disputer les Jeux Olympiques de Tokyo avec le Team USA, Dwight Howard affiche sa joie.

À quelques mois des Jeux Olympiques, Team USA a dévoilé une pré-liste de 44 joueurs dans l’optique de faire oublier le fiasco de la dernière Coupe du monde. Dans cette liste, on retrouve notamment cinq joueurs des Lakers, à savoir LeBron James, Anthony Davis, Kyle Kuzma, JaVale McGee et Dwight Howard. Ce dernier a d’ailleurs affiché sa joie face à cette pré-sélection.

«Je suis super enthousiaste et heureux d’avoir cette opportunité»