Basket - NBA : Quand Luka Doncic revient sur sa rencontre avec… Barack Obama

Publié le 15 février 2020 à 12h35 par T.M.

Ce vendredi, Luka Doncic disputait le Rising Star Challenge. En marge de ce rendez-vous, le Slovène a livré une anecdote à propos de Barack Obama, ancien président des Etats-Unis.

Ce week-end, les meilleurs joueurs de la NBA sont à Chicago pour le All Star Game. Ce vendredi se disputait d’ailleurs le Rising Stars Challenge, une rencontre à laquelle Luka Doncic. Alors que le joueur de Dallas n’a pu empêcher la défaite du Reste du Monde face aux Etats-Unis, il s’est toutefois distingué par quelques actions de génie. En marge de cette rencontre, Doncic a également eu la chance de rencontrer Barack Obama et les deux hommes ont d’ailleurs échangé quelques mot…

« Ça a été un plaisir de pouvoir être avec lui »