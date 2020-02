Basket

Basket - NBA : Quand Embiid s’autoproclame meilleur joueur du monde !

Publié le 21 février 2020 à 22h35 par Th.B.

Ayant effectué une performance XXL lors de la victoire des Philadelphie Sixers face au Brooklyn Nets (112-104), Joel Embiid a confié qu’il était le meilleur joueur de basket en activité.

Après avoir montré tout l’étendu de son talent lors du All-Star Game, Joel Embiid est revenu en grande forme lors de la reprise de la saison régulière de la NBA. Face aux Brooklyn Nets (112-104), le pivot des Philadelphie Sixers a inscrit 39 points, pour 16 rebonds et 2 passes décisives. Une performance de haut standing qui lui a permis d’assurer qu’il était le meilleur joueur du monde.

« Ce soir, j’ai montré que j’étais le meilleur joueur du monde »