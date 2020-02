Basket

Basket - NBA : James Harden annonce la couleur pour le titre

Publié le 21 février 2020 à 17h35 par A.D.

Les Rockets sont actuellement cinquièmes de la Conférence Ouest. Selon James Harden, la franchise de Houston a les armes nécessaires pour aller chercher le titre.

Houston est un candidat sérieux pour le titre NBA cette saison. C'est en tous les cas ce qu'a estimé James Harden. Grâce à ses deux victoires de rang, contre les Celtics (116-105) ce mercredi et les Warriors (135-105) ce vendredi, les Rockets sont actuellement cinquièmes de la Conférence Ouest. Dans des propos rapportés par Basket Session , James Harden a analysé les chances de titre de la franchise texane.

«On a tout pour gagner le titre»