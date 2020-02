Basket

Basket - NBA : Draymond Green monte au créneau pour Andrew Wiggins

Publié le 20 février 2020 à 9h35 par T.M.

Alors qu’Andrew Wiggins prend actuellement ses marques chez les Warriors, Draymond Green a tenu à lui apporter son soutien.

Dans les dernières heures de la période des trades, les Warriors ont trouvé un accord avec les Wolves, impliquant un échange entre D’Angelo Russell et Andrew Wiggins. Ce dernier a donc pris la direction de la Californie et la question sera de savoir si l’ancien numéro 1 de la draft trouvera sa place aux côtés de Stephen Curry et Klay Thompson, quand ils seront de retour. Et face aux interrogations de certains, Andrew Wiggins peut compter sur le soutien de Draymond Green.

« Ce mec tourne à 20 points de moyenne »