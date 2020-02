Basket

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo affiche un grand rêve pour son avenir

Publié le 19 février 2020 à 18h35 par T.M.

A 25 ans, Giannis Antetokounmpo a déjà connu beaucoup de choses en NBA. Néanmoins, la star est Bucks a encore certains objectifs.

Après avoir remporté le titre de MVP la saison dernière, Giannis Antetokounmpo vise désormais la bague de champion NBA. Depuis le début de la saison, le Grec impressionne, portant les Bucks sur ses épaules. Pour le moment, cela se passe à merveille, mais la saison est encore longue. Arrivera-t-il à être sacré en fin de saison ' Antetokounmpo pourrait alors réaliser un rêve, mais à d’autres objectifs comme notamment d’évoluer dans la même franchise que ses frères, Thanasis, qui joue déjà aux Bucks, Kostas, actuellement aux Lakers et Alex, qui n’est pas encore en NBA.

« Ce serait génial »