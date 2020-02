Basket

Basket - NBA : L’anecdote de Rudy Gobert sur Kobe Bryant !

Publié le 16 février 2020 à 13h35 par A.M. mis à jour le 16 février 2020 à 13h42

Quelques semaines après le décès tragique de Kobe Bryant, Rudy Gobert a raconté une très belle anecdote concernant le Black Mamba.

Alors qu’il va disputer son premier All-Star Game, Rudy Gobert est déjà bien connu en NBA. Déjà en 2016, le pivot français se distinguait face aux plus grandes stars de la Ligue à l’image d’un certain Kobe Bryant. Interrogé dans les colonnes du Journal du Dimanche , l’intérieur du Jazz raconte comment la star des Lakers, tragiquement décédée dans un accident d’hélicoptère en janvier, lui avait rendu hommage en plein match.

«Il m’a dit que j’allais devenir un très bon joueur»