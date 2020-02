Basket

Basket - NBA : Jimmy Butler rend un vibrant hommage à Kobe Bryant…

Publié le 18 février 2020 à 22h35 par Th.B.

Alors que Kobe Bryant est tragiquement décédé le 26 janvier dernier, Jimmy Butler a tenu à rendre hommage à la légende des Los Angeles Lakers.

En l’espace de ses 20 ans de carrière, Kobe Bryant a éclaboussé la NBA de son talent. Avec les Los Angeles Lakers, son unique franchise, The Black Mamba a remporté cinq titres de champion. Il était à seulement une bague de Michael Jordan. En marge du All-Star week-end, Giannis Antetokounmpo assurait même que Bryant était le Jordan de sa génération. Arrière du Miami Heat, Jimmy Butler a pu se frotter à Kobe Bryant lors de ses premières années en NBA. De quoi lui permettre de rendre hommage à la légende des Lakers.

« Kobe représentait beaucoup pour tout le monde »